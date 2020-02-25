РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. В марте в подмосковном Дзержинском проверят все предприятия, проверка связана с нелегальным сжиганием отходов, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

Во вторник она провела встречу с жителями, посвященную рекультивации карьера ЗИЛ. Жители пожаловались на неприятный запах из-за сжигания отходов.

«В марте мы проведем проверки всех предприятий возле карьера ЗИЛ. Будем искать тех, кто сжигает мусор», – сказала Иванова.

Также жители пожаловались на ввоз иловых отходов на карьер ЗИЛ. По словам представителя оператора проекта Игоря Торопова, иловые отходы не ввозят, ввозят только грунт для рекультивации, причем схожий с грунтом карьера ЗИЛ.