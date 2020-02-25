РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. Глава Дзержинского Людмила Иванова призвала оператора проекта рекультивации карьера ЗИЛ прекратить трафик грузовиков ночью, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Иванова провела встречу с жителями, посвященную рекультивации карьера ЗИЛ. Представитель оператора проекта Игорь Торопов отметил, что ночью иногда грузовики завозят рекультивационный грунт на карьер ЗИЛ.

«У нас стоит знак, ограничивающий движение транспорта с 0:00 до 6:00. У меня убедительная просьба – соблюдать график. Ночной трафик нас не устраивает, его не должно быть», – сказала Иванова.

Торопов также отметил, что из-за жалоб жителей на грязь будут переносить мойку для грузовиков. Также из-за нехватки грунта произошел сдвиг сроков проекта. В конце марта планируют приступить ко второму этапу.