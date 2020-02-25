РИАМО – 25 фев. Образцы молока семи брендов проверили в Росконтроле, согласно итогам исследования, самой качественной оказалась продукция марки «Простоквашино», передает Федеральное агентство новостей.

Эксперты проверили бренды «Простоквашино», «Домик в деревне», Billa, «Ашан», «Вологодское лето», «Сарафаново» и «Молоко нашей дойки». При этом изучалась продукция с массовой долей жира 2,5%.

«Самым качественным молоком оказалась продукция «Простоквашино». Наравне с «Молоко нашей дойки» и «Ашан» продукт признали обладающим лучшим вкусом», - говорится в сообщении.

В продукции брендов Billa, «Домик в деревне», «Сарафаново» и «Вологодское лето» специалисты выявили кормовой привкус.

В молоке Billa эксперты Росконтроля отметили самое высокое содержание лактозы и кальция. Кроме того, большое количество кальция нашли в молоке «Домик в деревне».

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