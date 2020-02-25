РИАМО - 25 фев. Сервис SuperJob назвал пятерку самых привлекательных вакансий в разных российских городах в феврале, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Москве работодатели готовы платить ведущему врачу стоматологу-ортопеду от 378 тысяч рублей в месяц, а руководителю службы разработки программного обеспечения - от 350 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В пятерку привлекательных вакансий в столице также вошли юрист первичного приема и консультации, системный архитектор, а также ведущий разработчик на языке Java (senior Java developer).

В Санкт-Петербурге рейтинг самых финансово привлекательных должностей возглавили вакансии коммерческого директора с заплатой до 300 тысяч рублей ежемесячно и начальника участка с жалованьем в размере 250 тысяч рублей. Замыкают топ должности генерального директора (управление недвижимостью), ведущего стоматолога-терапевта/эндодантиста и архитектора «1С».

Самыми высокооплачиваемыми предложениями о работе в Красноярске стали: руководитель филиала с зарплатой 150 тысяч рублей и управляющий автосервиса с окладом от 70 тысяч рублей в месяц. В этом же списке оказались вакансии начальника производства, инженера-сметчика и торгового представителя.