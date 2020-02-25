РИАМО - 25 фев. Следователи установили личность и предъявили обвинение еще одному соучастнику покушения на криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В ходе расследования следователи вышли на неоднократно судимого 39-летнего Каху Газзаева, который с 2017 года находится в колонии за ряд совершенных ранее преступлений.
По ходатайству следствия суд санкционировал его арест сроком на два месяца.
Ранее был задержан и арестован 62-летний Муртаз Шадания. Ему также предъявлено обвинение в совершении убийства Иванькова и незаконном хранении оружия.
Иваньков был одним из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе. Покушение на него произошло 28 июля 2009 года. На выходе из ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошевском шоссе, в Япончика выстрелил снайпер. Иваньков получил тяжелое ранение живота и скончался в больнице.
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