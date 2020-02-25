РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Студентам Подольского колледжа имени Никулина рассказали о видах правонарушения и уголовной ответственности, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник на базе Подольского колледжа имени Никулина в структурном подразделении №4 прошла профилактическая беседа на тему: «Мы в ответе за свои поступки». Мероприятие проводилось с целью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Лекцию проводил специалист по работе с молодежью молодежного центра «Максимум».

«В ходе проведения беседы студентам колледжа было рассказано о видах правонарушений, последствиях, о возрасте, с которого несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной или административной ответственности. Для закрепления полученной информации со студентами учреждения была проведена игра в юристов-консультантов, в которой студенты должны были определить, обсудив ситуацию в команде, какое правонарушение совершили подростки», – говорится в сообщении.