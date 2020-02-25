РИАМО - 25 фев. Джазовый певец из Америки Рэй Браун-младший побывал в музее-заповеднике П. И. Чайковского в подмосковном Клину, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Рэй Браун-младший – сын знаменитой джазовой певицы Эллы Фицджеральд и басиста Рэя Брауна. На гастроли в Россию он приехал уже во второй раз. Подмосковный музей певец посетил по дороге в Ярославль, где у него состоится концерт.

«Прекрасная экскурсия. Возможность увидеть движущую силу музыкального вдохновения. Великолепно», - написал музыкант в книге для посетителей музея-заповедника.

Дом-музей Чайковского в Клину — один из старейших мемориальных музеев мира. Мемориальный дом — сердце музея, единое целое с ним составляют старинный парк и усадебные постройки.