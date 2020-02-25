РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Пропавших в Подольске троих подростков нашли живыми, они ушли из дома несколько дней назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские Подольска разыскивали в округе Андрея Патурова, который пропал 23 февраля; Анастасию Горбунову, пропавшую 22 февраля и Тимофея Чикилина, пропавшего 20 февраля.

«Внимание! Подростки найдены! Они живы. Благодарим всех за помощь», – говорится в сообщении.