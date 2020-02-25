РИАМО - 25 фев. Мужчину, который забрался на Большой Москворецкий мост в центре столицы и пытался покончить с собой, уговорили отказаться от суицида, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщили о том, что в центре Москвы мужчина забрался на Большой Москворецкий мост и угрожал покончить жизнь самоубийством. Движение по Москворецкой набережной и по Большому Москворецкому мосту в сторону центра было перекрыто.

«Психологи провели беседу. Мужчина от своих первоначальных целей отказался. Он подошел к сотрудникам, и все закончилось благополучно», – сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина не пострадал. Его передали сотрудникам полиции.

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