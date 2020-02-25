РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Сотрудники полиции Подольска рассказали об уровне подростковой преступности в округе во время круглого стола, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Круглый стол на тему «Профилактика повторного совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний и преступлений» состоялся в актовом зале УМВД России по Подольску в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Шанс». В мероприятии приняли участие замначальника отдела участковых уполномоченных полиции – начальник отдела по делам несовершеннолетних, майор полиции Татьяна Дулова, представитель линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Подольск» Валерий Сушинский, представители администрации и другие.

«Так, в ходе встречи Дулова рассказала об уровне подростковой преступности на территории округа, а также о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Шанс», направленного на пресечение повторного совершения подростками различных преступлений. Присутствующие обсудили план дальнейшей работы, направленной на выявление и предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний, а также на выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих их в совершение противоправных действий», – говорится в сообщении.

Также участники обсудили вопрос о необходимости организации занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.