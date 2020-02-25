РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска водитель «Газели» врезался в забор на улице Коммунальная и снес его, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Во вторник в 12:45 водитель «Газели» ехал со стороны складов «Данон». Его подрезали, ему пришлось уйти в сторону, чтобы не врезаться. В итоге снес забор», - сказал свидетель.

По его словам, водитель «Газели» не получил травм. Подрезавший его нарушитель скрылся.