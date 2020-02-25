РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Около 700 новогодних деревьев собрали в Люберцах в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В течение месяца жители округа могли сдать новогодние ели на специализированные пункты. За это время было собрано порядка 140 кубометров елок или около 700 деревьев», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в округе было открыто пять официальных пунктов приема елей для их последующей транспортировки на утилизацию. Акция проходила с 15 января по 15 февраля.

Цель экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь» - научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором, а также создать возможность для восстановления зеленого хвойного фонда Подмосковья.