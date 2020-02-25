РИАМО - 25 фев. Жители Московской области смогут получить ответы на вопросы о транспорте и дорогах в ходе тематического приема граждан 27 февраля.

Прием продлится с 10:00 до 17:00. Он пройдет в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В), приемной правительства Московской области (Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2, телефоны 8 (498) 602-31-13, 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05).

Кроме того, прием проведут в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области (информация о месте проведения приема размещается на официальных сайтах муниципальных образований) и в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципальных образованиях (информация о месте проведения приема также размещается на официальных сайтах муниципальных образований).

Прием проводится в соответствии с утвержденным губернатором Московской области Андреем Воробьевым графиком проведения тематических и областных приемов граждан.