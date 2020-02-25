РИАМО (МЫТИЩИ) – 25 фев. Прием населения по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры пройдет в Мытищах 27 февраля, сообщается на сайте администрации городского округа.

«27 февраля 2020 года в администрации городского округа Мытищи с 10:00 до 17:00 проводится тематический прием граждан по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры. Прием проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в здании администрации городского округа по адресу: Новомытищинский проспект 36/7, 1 этаж, кабинет 108. Телефоны для справок: 8(495)586-95-77, 8(495)581-50-35.