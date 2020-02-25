РИАМО - 25 фев. Неизвестный мужчина подошел к зданию ЗАГС в подмосковных Химках и угрожал его посетителям, злоумышленника избили и отобрали у него оружие, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть Химок поступило сообщение о том, что на улице Московская около Дворца бракосочетания находился неизвестный мужчина с оружием. <…> Установлено, что 43-летний житель по неустановленной причине подошел на улице к посетителям ЗАГСа. В руках у него находился предмет, похожий на ружье, который он направлял на них и выкрикивал в их сторону угрозы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого очевидцы происшествия избили мужчину и отобрали оружие. Неизвестного пришлось госпитализировать.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).