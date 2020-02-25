РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В Подольске 1 марта состоится перформанс в поддержку больных коронавирусом, в ходе которого творческая группа нарисует картину в стиле традиционной китайской живописи и передаст ее через посольство КНР в город Ухань, сообщила «РИАМО в Подольске» художник, арт-директор, продюсер и основатель проекта «Калина-АРТ» Татьяна Калина.

«В ходе перформанса 1 марта в 11:00 на территории хобби-центра «Место» примерно 15 человек общими усилиями создадут картину в стиле традиционной китайской живописи. Это будет пейзаж размером 70 на 150 сантиметров. Затем передадим картину в больницу китайского города Ухань через дипломатическое представительство страны. Процесс создания картины снимут на видео и смонтируют в социально значимый ролик, который направят в министерство культуры и туризма РФ, а также в посольство Китая», – сказала Калина.

По ее словам, перформанс имеет социально значимый контекст, с его помощью организаторы хотят поддержать борьбу против коронавируса. В акции также примут участие режиссер, продюсер Александр Абрамов, оператор арт-объединения «География творчества» Артем Маркин, директор хобби-центра «Место» Виктор Лимонов.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 76 тысяч человек. Порядка 2,2 тысячи зараженных пациентов умерли, 18,5 тысяч человек вылечились от заболевания.