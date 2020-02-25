РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В подмосковных Люберцах команда «Торпедо» победила в окружном товарищеском матче по футболу со счетом 3:1, сообщил председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

24 февраля на стадионе «Урожай» состоялась товарищеская встреча по футболу между командами «Урожай» поселка Томилино и «Торпедо» Люберец.

«Игра была посвящена 80-летию заслуженного тренера России, первого директора стадиона «Урожай» Виктора Давыдова», - сказал Сурков.

Он добавил, что в матче принял участие заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион Советского Союза Юрий Гаврилов. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды «Торпедо».