РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Чуть менее 30 деревьев незаконно срубили на лесном участке на территории Марфинского участкового лесничества в городском округе Мытищи, говорится в сообщении комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» во время патрулирования территории Марфинского участкового лесничества выявили нарушение лесного законодательства.

«На лесном участке неизвестные срубили 28 деревьев: 12 елей (диаметром от 16 до 36 сантиметров), 11 берез (диаметром от 16 до 36 сантиметров) и 6 дубов (диаметром от 16 до 36 сантиметров). По подсчетам специалистов, общий объем срубленной древесины составил 25,36 кубометра. Лесному фонду причинен ущерб на сумму почти 2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Материалы по факту нарушения лесного законодательства направлены в Сухаревский отдел МУ МВД России по городскому округу Мытищи для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

«Совершено вопиющее нарушение лесного законодательства. Деревья на площади 0,05 гектара уничтожены. Погибли вековые дубы», - сказал старший участковый лесничий Марфинского участкового лесничества Виктор Пась.