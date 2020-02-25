РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Кустарники высадят вдоль тротуара в одном из дворов на улице Чайковского в Подольске во время весенних субботников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники МКУ «Окружное хозяйство» и представители управляющей организации «МУЖРП-5» провели встречу с председателем совета многоквартирного дома №39/12 по улице Чайковского. В ходе встречи обсуждались вопросы благоустройства придомовой территории.

«Так, в ходе встречи участники разъяснили порядок включения данной территории в программу комплексного благоустройства дворовых территорий на 2021 год. Был определен план работ (на 2020 год - ред.) по обустройству клумб, высадке кустарников вдоль входных групп и тротуарной дорожки, установке ограждений, препятствующих заезду автомобилей на газоны», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что все работы будут выполняться в период проведения весенних субботников совместно с жителями дома.