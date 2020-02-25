РИАМО (МЫТИЩИ) – 25 фев. Пенсионеры городского округа Мытищи посетили бесплатный показ спектакля «Варшавская мелодия» в театре «ФЭСТ», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Во вторник в 16:00 в театре драмы и комедии «ФЭСТ» Мытищ в поддержку программы губернатора Московской области «Активное долголетие» состоялся бесплатный показ спектакля.

«Сегодня мы смотрим спектакль «Варшавская мелодия». Старый, добрый, чувственный, душевный. Смотрели его давно, по молодости, теперь посмотрим в старости. Наша организация дружит с различными концертными площадками Москвы и области. Бываем постоянно в ДК «Яуза» в Мытищах, мы очень активные и посещаем много мероприятий», – сказала председатель союза пенсионеров горокруга Елена Рахманина.

Этот показ спектакля в театре – первый в рамках программы «Активное долголетие». Он проводится совместно с управлением по социальной политике городского округа Мытищи. Приветственные слова перед началом спектакля сказал художественный руководитель театра Игорь Шаповалов.

«Сегодняшним показом спектакля «Варшавская мелодия» театр ФЭСТ начинает свое участие в программе «Активное долголетие». Мы очень горячие сторонники этой программы. На протяжении 15-20 лет из истории нашего театра мы выделяли большое количество билетов для ветеранов, инвалидов, людей пожилого возраста. Теперь руководство области приняло такую замечательную программу, которая очень созвучна с деятельностью нашего театра – мы позиционируем себя как семейный театр», – сказал Шаповалов.