РИАМО - 25 фев. Сбербанк провел семинар для представителей сферы ЖКХ восточного Подмосковья, одной из главных тем мероприятия стала возможность внедрения в компаниях искусственного интеллекта, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В мероприятии приняли участие представители АО «Люберецкая теплосеть», ООО «Самолет Сервис», ООО «Глобус», Егорьевского РКЦ и других организаций.

«Сейчас у представителей сферы ЖКХ есть уникальная возможность взять все самые современные технологии, внедрить их в свою деятельность и повысить качество предоставляемых услуг. Пока в этой отрасли инновации применяются мало. Совместно с партнерами мы ведем большую работу и с удовольствием делимся накопленными знаниями», - сказал управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Асылхан Сыздыков.

На семинаре Сбербанк и его дочерняя компания ООО «АБК» продемонстрировали поставщикам услуг возможности технологии «Робот-оператор».

«Являясь технологичным лидером отрасли, АБК предлагает своим клиентам передовые разработки, в основе которых лежат сложные алгоритмы и искусственный интеллект. Технологии, которые уже зарекомендовали себя в сфере взыскания просроченной задолженности, компания активно внедряет и в другие сферы бизнеса — ритейл, телемаркетинг, телеком, подбор и обучение персонала», - отметил гендиректор ООО «АБК» Дмитрий Теплицкий.

По его словам, АБК уже имеет реализованные проекты в сфере ЖКХ — робот информирует управляющие компании и крупных потребителей о плановых отключениях в электрических сетях, а также фиксирует обращения и жалобы по оказанным услугам.

По мнению спикеров, в сфере ЖКХ также будут востребованы такие скрипты, как информирование клиентов о наличии задолженности по счетам, прием показаний счетчиков и реструктуризация платежей. Качество предоставления консультации при этом не изменится: распознавание устной речи роботом составляет 97%, а синтезированный голос практически не отличим от человеческого.

Внедрение робота-оператора позволяет значительно повысить скорость обработки массовых типовых запросов, а также снизить издержки на работу операторов. Таким образом выигрывают и потребитель и сама компания.

Дочерняя компания Сбербанка «Расчетные решения» представила на семинаре новую облачную платформу «БРИС ЖКХ». На базе этой платформы компании могут проводить расчет начислений. Она также позволяет вести учет показаний счетчиков потребителей, взаимодействовать с внешними системами и интегрироваться с онлайн-кассами.

Для пользователей услуг на базе платформы разработано мобильное приложение, которое позволяет получать всю информацию по лицевым счетам, передавать показания счетчиков, оплачивать услуги и оформлять документы без посещения офиса. На данный момент платформа успешно работает в Туле. В этом году планируется внедрить ее и в подмосковных компаниях.