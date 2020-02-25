РИАМО - 25 фев. Подмосковье входит в число регионов РФ с самым низким уровнем бедности, однако порядка 100 тысяч семей в области имеют доход в размере до 10 тысяч рублей, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она напомнила, что указом президента предусмотрено снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

«Мы занимаем пятое место в РФ. Но мы понимаем, что нам предстоит грандиозная работа. Показатель 2018 года, который является базовым, составляет 7,3%. В числе бедных у нас 547 тысяч граждан, при этом 58% — это малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми», - рассказала Фаевская.

По ее словам, в первой группе с заработком от 0 до 5 тысяч рублей находится порядка 44 тысяч семей, во второй группе с заработком от 5 до 10 тысяч рублей — почти 50 тысяч семей. В третьей группе — от 10 тысяч рублей до прожиточного минимума — находится порядка 15 тысяч семей.

Министр отметила, что для выхода из бедности необходимо трудоустроить членов семьи. Для этого в каждом муниципальном образовании создана рабочая группа, для каждой семьи разработан паспорт.

«Для доведения доходов семей до прожиточного минимума необходимы колоссальные расходы — порядка 20 миллиардов рублей. В основном это неполные семьи, где на одного трудоспособного человека приходится двое и более нетрудоспособных членов семьи», - заключила Фаевская.