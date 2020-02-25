РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 фев. В Королеве мошенница обманным путем похитила у пожилой женщины 88 тысяч рублей, злоумышленницу разыскивают, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД по городскому округу Оксана Еруновская.

Потерпевшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру на улице Корсакова позвонила женщина, назвала ее по имени и отчеству и представилась сотрудницей соцслужбы, чем вызвала доверие. 82-летняя пенсионерка впустила мошенницу к себе домой. Злоумышленница сообщила о якобы денежной реформе и сказала, что все деньги, которые есть в доме, необходимо переписать.

«Пожилая женщина вынесла мошеннице 88 тысяч рублей, а та вручила ей «подарок» – банку с жидкостью, похожую на масло, которую нужно было перелить в свою тару. Пока женщина искала тару, чтобы перелить содержимое, мошенница скрылась с деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказала Еруновская.

Потерпевшая сообщила приметы мошенницы. Женщине на вид 45-50 лет, рост 155-158 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое. Была одета в шляпу серого цвета и темную куртку с меховым воротником.

Полицейские обращают внимание на то, что никакой денежной реформы в стране не проводится. Нельзя пускать в дом посторонних людей, даже если они знают ваши имя и фамилию. Следует предупредить пожилых родственников, чтобы они не открывали двери незнакомцам, не сообщали никому свои личные данные и всегда сразу звонили своим детям и родственникам в случае возникновения таких ситуаций. Если сотруднику соцслужбы действительно нужно будет прийти в квартиру, то пожилому человеку необходимо попросить его перенести визит и пригласить на это время к себе родственников. Настоящий сотрудник соцслужбы перенесет визит, и у него с собой будет удостоверение.

Стоит обратить внимание на то, что мошенники могут активизироваться в период перед празднованием 75-летия Победы и чаще под этим предлогом пытаться втереться в доверие ветеранам. В это время следует быть особенно бдительными, а обо всех положенных льготах и подарках узнать заранее в управлении социальной защиты.

Полицейские просят граждан сообщать любую информацию о мошенниках по телефонам: 8(495)511-59-00 (дежурная часть УМВД); 8(495)519-98-55 (дежурная часть Болшевского отдела полиции); 8(495)519-35-02 (дежурная часть Костинского отдела полиции); 8(495)511-83-05 (дежурная часть Центрального отдела полиции).