РИАМО - 25 фев. Автоинспекторы Подмосковья помогли женщине и ее годовалой дочери, у которой возникли проблемы с дыханием, быстро добраться до больницы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по городскому округу Кашира старшие лейтенанты полиции Дмитрий Непрокин и Максим Орлов заступили на службу в вечернюю смену. В районе 115 километра автодороги Кашира – Ненашево подъехали к другому экипажу, чтобы сменить коллег», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тогда же к ним подъехал автомобиль Lada Granta. Женщина, управлявшая машиной, рассказала, что ее годовалой дочери стало плохо. Полицейские, учитывая самочувствие ребенка и дорожную ситуацию, предложили помощь. Женщину и ее дочь посадили в патрульную машину, после чего с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом направились в больницу.

«По пути автоинспекторы связались с медиками, чтобы обеспечить готовность к экстренной госпитализации. В то же время второй экипаж ДПС предпринял меры для сохранности машины автолюбительницы», - добавила Волк.

Благодаря действиям полицейских мать с ребенком удалось максимальном быстро доставить в больницу. Медики оказали своевременную помощь и назначили лечение. Оставленный женщиной автомобиль позже забрал муж.