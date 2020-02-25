РИАМО – 25 фев. В пяти магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Московском регионе появились фандоматы - автоматы, которые принимают использованную пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки. Каждый покупатель, сдавший вторсырье, получает скидочный купон, передает корреспондент РИАМО.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно меньше отходов уходило на свалку и больше становилось вторичным сырьем. Рециклинг является частью стратегии как раз по утилизации наших отходов и по обучению покупателей ответственному потреблению», - сказала директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

20 февраля «Пятёрочка» совместно с производителем чистящих и моющих средств Henkel установила пять фандоматов, которые принимают пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки.

В Москве такие фандоматы появились в магазинах «Пятёрочка» по следующим адресам: Большая Почтовая улица, дом 7; Васильевская улица, дом 7; Снежная улица, дом 16, корпус 2. В Подмосковье специальные автоматы можно найти в городе Ликино-Дулево на улице 1 Мая, дом 4 и в Химках на улице Мичурина, дом 25.

«Мы хотим стимулировать ответственное потребление среди наших гостей с помощью скидки в 15%, которую будем давать за сданную в фандоматы тару. Купон можно будет использовать на следующую покупку товаров бренда Henkel в любых магазинах «Пятёрочка», - отметила Степанова.

Директор по продажам подразделения Henkel Beauty Care в России Ирина Елисеева добавила, что появление фандоматов - часть стратегии устойчивого развития компании. Сегодня проблема переработки пластика стала как никогда острой – только за последние 50 лет потребление пластика в мире выросло в 20 раз, при этом на переработку отправляется только 14% от этого объема.

«Мы осознаем нашу ответственность и влияние на миллионы потребителей. Поэтому наша компания планирует к 2025 году полностью перейти на использование пластика, который подлежит переработке для вторичного использования», - отметила она.

Чтобы сдать использованную тару в фандомате, необходимо дотронуться до сенсорного экрана и затем отсканировать штрих-код на упаковке. Если штрих-код есть в базе автомата, то он откроет приемное окошко, куда нужно положить тару.

Внутри автомата происходит взвешивание и подпрессовка сданных упаковок. После заполнения фандомата приезжают специалисты экокомпании, которые отвезут содержимое на сортировочную линию.

«ПЭТ-бутылки и флаконы уходят на Тверской завод вторичных полимеров, где в конечном итоге из этого сырья сделают новую продукцию», - пояснил руководитель направления по развитию сети фандоматов ГК «ЭкоТехнологии» Иван Панфилов.