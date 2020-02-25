РИАМО - 25 фев. С 3 по 12 февраля в рамках операции «Наркопритон» подмосковные полицейские изъяли более 30 килограммов различных наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В оперативных мероприятиях участвовали более 3 тысяч сотрудников полиции. Выявлено 115 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Из незаконного оборота изъято около 30 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, среди которых – героин, гашиш, амфетамин, кокаин и другие», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, возбуждено 13 уголовных дел по статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов).