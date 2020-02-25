РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В подмосковных Люберцах установили личность водителя, сбившего 16-летнюю девушку на Юбилейной улице, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

22 февраля в 16:00 неустановленный водитель, двигаясь по улице Юбилейная со стороны улицы Шоссейная, в районе дома №26 наехал на девушку 16 лет, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

«В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. В ходе проведения разыскных мероприятий водитель и автомобиль, причастные к наезду на несовершеннолетнюю, были установлены», - говорится в сообщении.