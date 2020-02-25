РИАМО - 25 фев. Жилой дом дореволюционной постройки планируют капитально отремонтировать в Большом Факельном переулке в центре Москвы, существующий архитектурный облик здания будет сохранен, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Шестиэтажное здание было построено в 1914 году по индивидуальному проекту. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проект капремонта», – говорится в сообщении.

В здании обновят фасады и цоколь, восстановят декоративные элементы. Специалисты починят межэтажные карнизы и козырьки. Будут заменены входные двери, а на балконах смонтируют защитные экраны и заменят покрытия плит.

Кроме того, масштабные работы проведут в подъездах, там также окрасят стены, потолок и заменят плиточное покрытие пола. В подвале обновят вход и штукатурку. На крыше заменят покрытия, покрасят стены надстроек и вентиляционных шахт. В здании также будет обновлена система водоснабжения и отопления.