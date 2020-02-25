РИАМО - 25 фев. Жилой дом дореволюционной постройки планируют капитально отремонтировать в Большом Факельном переулке в центре Москвы, существующий архитектурный облик здания будет сохранен, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
В здании обновят фасады и цоколь, восстановят декоративные элементы. Специалисты починят межэтажные карнизы и козырьки. Будут заменены входные двери, а на балконах смонтируют защитные экраны и заменят покрытия плит.
Кроме того, масштабные работы проведут в подъездах, там также окрасят стены, потолок и заменят плиточное покрытие пола. В подвале обновят вход и штукатурку. На крыше заменят покрытия, покрасят стены надстроек и вентиляционных шахт. В здании также будет обновлена система водоснабжения и отопления.
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