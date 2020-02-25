РИАМО - 25 фев. Праздничную программу на Масленицу подготовили 29 московских парков, мероприятия пройдут 29 февраля и 1 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Масленичные гулянья пройдут 29 февраля и 1 марта в парке Горького, Московской усадьбе Деда Мороза, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно» и многих других парках», - отмечается в материале.

В частности, в предстоящие выходные в парках можно будет сделать куклу-оберег или нарядную маску, попробовать свои силы в потешных соревнованиях.

Так, 1 марта в парке Горького гостям предложат пробраться через лабиринт из сена и залезть на масленичный столб. Посетители также смогут полакомиться русскими блинами на фудкорте и послушать концерт, на котором выступят «Отава Е», «Тесто», Zventa Sventana, Oligarkh & Folkbeat и другие группы. В 20:20 на Пушкинской набережной сожгут масленичное чучело.

Праздничные гулянья в музее-заповеднике «Коломенское» будут длиться два дня. Здесь гостям предложат водить хороводы, участвовать в народных забавах, лакомиться блинами.

Также два дня праздник будут отмечать в Московской усадьбе Деда Мороза. Здесь Дед Мороз и Снегурочка проведут для гостей познавательные викторины и конкурсы.

Первого марта в музее-заповеднике «Царицыно» для гостей приготовят активные игры, конкурсы и потешное сражение времен года. Участникам будет необходимо выбрать, за какое время года бороться, и попытаться скинуть соперника с бревна, используя мягкие мешки. Представительницы слабого пола смогут посоревноваться в плетении косичек на время.

Москвичей и гостей столицы также ждут на празднике в музее-усадьбе «Люблино», в Воронцовском, Перовском, Таганском парках, садах «Эрмитаж» и имени Баумана. Масленичные мероприятия пройдут в парках «Ходынское поле» и «Северное Тушино». Кроме того, окунуться в масленичную атмосферу можно будет в зоне отдыха «Левобережный», парках «Митино» и Бабушкинский, сквере по Олонецкому проезду, усадьбе Измайлово.

Празднования пройдут и в парках 50-летия Октября, Победы, «Фили», «Садовники», «Красная Пресня», «Ангарские пруды», Измайловском, Линазовском, Гончаровском парках. Специальная программа на Масленицу подготовлена также в Сиреневом саду и в зоне отдыха «Красногвардейские пруды».