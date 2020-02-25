РИАМО - 25 фев. До 5 миллиметров осадков может выпасть в ближайшие пару дней в Москве и Подмосковье, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в среду и четверг в регионе прогнозируется облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Всего может выпасть порядка седьмой части от месячной нормы.

«За ближайшие (начиная со среды - ред.) и последующие 12 часов ожидается выпадение 3-5 миллиметров осадков», - сказала Позднякова.

Она добавила, что месячная норма осадков в феврале составляет 36 миллиметров.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что морозы вернутся в Москву к началу весны. Ожидается, что к 1 марта температура воздуха в столице будет не выше минус 1 градуса, а пик похолодания придется на первые числа календарной весны.

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