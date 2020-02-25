РИАМО - 25 фев. Форумы «Сильное. Здоровое. Чистое» в текущем году запланированы к проведению в более чем 30 муниципалитетах Подмосковья, заявил председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения Евгений Мартынов.

В рамках форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» общественники, жители и представители региональных и муниципальных органов власти обсуждают вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии.

«Предлагаю продолжить проведение форумов «Сильное. Здоровое. Чистое» в 32-х оставшихся муниципальных образованиях области», – сказал Мартынов в ходе пленарного заседания Общественной палаты МО во вторник.

Он отметил, что также необходимо провести мониторинг готовности перехода на обеспечение горячим питанием учащихся.

«Мы сделаем все, что от нас зависит», – заверил председатель комиссии.

Ранее Мартынов сообщил, что жители Подмосковья чаще всего жаловались в Общественную палату на завышенную кадастровую оценку имущества, состояние медучреждений, качество питания в стационарах и невозможность связаться с региональными операторами по вывозу мусора.