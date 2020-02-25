РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Девятиклассникам-участникам государственной итоговой аттестации (ГИА-9) продлили сроки подачи заявлений, в Подольске их будут принимать до 2 марта включительно, сообщается на сайте администрации округа.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи заявлений на участие в ГИА 2020 года для выпускников девятых классов до 2 марта. Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, заявления от участников ГИА-9 Подольска принимаются до 2 марта включительно», – говорится в сообщении.

Так как в 2020 году 1 марта – выходной день, днем окончания приема заявлений будет являться следующий за ним рабочий день – 2 марта.

Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Предметы, сдаваемые по выбору – литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов РФ на родном языке, также могут выбрать для сдачи эти предметы.

В заявлении указывается форма итоговой аттестации – Основной государственный экзамен (ОГЭ) или Государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и среди учащихся заграншкол итоговая аттестация может проводиться в форме ГВЭ письменно или устно с использованием текстов, тем, заданий и билетов или ОГЭ по желанию.

Допуском к ГИА-9 является успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку. В основной срок в этом учебном году собеседование прошло 12 февраля, дополнительные сроки – 11 марта и 18 мая.