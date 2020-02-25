РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Еженедельный забег parkrun «Наташинский» в Люберцах занял первое место по посещаемости среди всех паркранов в России, на забег приходят в среднем порядка 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Количество бегунов в минувшую субботу достигло 174 человек. Принять участие может любой желающий, предварительно необходимо один раз зарегистрироваться на сайте (www.parkrun.ru/register), затем распечатать штрихкод и приносить его с собой на каждый забег, чтобы увидеть свой результат в протоколе», - говорится в сообщении.

Движение parkrun в России зародилось в 2014 году. Количество парков, в которых проходят забеги, выросло до 75 и продолжает расти. Parkrun «Наташинский» открылся в мае 2018 года.

Parkrun – это бесплатные еженедельные забеги на 5 километров, которые проходят каждую субботу в 9:00 в ПКиО «Наташинские пруды».

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