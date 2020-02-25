РИАМО - 25 фев. В 2020 году в селе Октябрьское Коломенского городского округа появится фельдшерско-акушерский пункт, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Земельный участок под размещение ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта – ред.) определен. Плановый ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В 2020 году построят 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов по всему региону. Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».