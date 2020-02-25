РИАМО - 25 фев. Роскачество взяло 31 пробу омывающей жидкости, в 29 случаях товар соответствовал требованиям, однако 80% производителей не выдержали испытаний по температуре замерзания жидкости, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Незамерзайка», рассчитанная на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах», – отмечается в материале.

Из-за некачественного товара может пострадать автомобиль. Эксперты выявили, что при погружении резины в жидкость восьми марок изменились физико-механические показатели. В 15 случаях погружение изменило массу резины, а в четырех случаях лакокрасочные материалы поменяли цвет.

Ранее эксперт Алексей Хресин отмечал, что автомобилистам лучше сэкономить и приобрести самую дешевую «незамерайку», потому что изопропиловый спирт, которым заменяют этиловый, лучше ведет себя при сильном морозе.