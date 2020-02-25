РИАМО - 25 фев. Жители Подмосковья чаще всего жаловались в Общественную палату на завышенную кадастровую оценку имущества, состояние медучреждений, качество питания в стационарах и невозможность связаться с региональными операторами по вывозу ТБО, заявил председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения Евгений Мартынов.

По его словам, с периодичностью раз в две недели в Подмосковье проводились форумы «Сильное. Здоровое. Чистое». Всего в них приняло участие около 5 тысяч человек.

«Расскажу о наиболее частых проблемах. По направлению «Сильное» – это необходимость оспаривания завышенной оценки кадастровой стоимости имущества <...> По направлению «Здоровое» – необходимость строительства новых поликлиник и капремонта стационаров, покупка нового оборудования, а также необходимость организации разделения потоков детского и взрослого населения в травмпунктах. <...> Есть жалобы на питание в стационарах, (предложение - ред.) о круглосуточной связи для жителей с главными врачами», – сказал Мартынов в ходе пленарного заседания ОП МО во вторник.

Он добавил, что также жители отмечают периодический сбой в работе колл-центра, сайта для вызова врача на дом и записи к врачу. По направлению «Чистое» жители выступают с предложением строительства новых очистных сооружений и модернизации существующих.

Кроме того, по его словам, отмечается невозможность жителей связаться с регоператорами по вывозу и переработке мусора. Зафиксирована недостаточная информированность населения и необходимость создания пунктов приема вторсырья.

«Всего было выявлено 379 вопросов, требующих решения. <...> По наиболее важным проблемам и вопросам ОП подготовила резолюции и рекомендации, их направили органам исполнительной власти. <...> Наиболее действенная реакция отмечена в вопросах здравоохранения, ЖКХ, экологии, инвестиций и инноваций. Большинство проблем решены, а часть – решается», – заключил Мартынов.