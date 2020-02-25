РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. УК Подольска рекомендовали провести ямочный ремонт придомового проезда на улице Академика Доллежаля в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники МКУ «Окружное хозяйство» и представители управляющей организации ООО «Август ЖКХ» на днях провели встречу с председателем совета многоквартирного дома №24 по улице Академика Доллежаля микрорайона Кузнечики. Цель встречи – обсудить благоустройство придомовой территории.

«Так, в ходе встречи участники разъяснили порядок включения данной территории в программу комплексного благоустройства дворовой территории на 2021 год. Управляющей организации ООО «Август ЖКХ» было рекомендовано включить в план работ на 2020 год ямочный ремонт придомового проезда, установку ограждений, препятствующих заезду автомобилей на газоны», – говорится в сообщении.

Также участники встречи предварительно определили места для установки детской игровой, универсальной спортивной площадок, а также рассмотрели вопрос об увеличении парковочного пространства.