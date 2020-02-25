РИАМО - 25 фев. Семь московских судов получили анонимное сообщение о минировании, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«Сообщение о минировании поступило в Чертановский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Савеловский, Басманный и Лефортовский суды», - сказал собеседник агентства.

Суды эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Волна «минирований» в разных городах России продолжается с ноября прошлого года. Регулярно поступают сообщения с угрозами взрыва судов, транспортных узлов и общественных мест.

Ранее ФСБ вычислила почтовый сервис, с которого рассылались сообщения о «минированиях», им оказался Startmail.com (Нидерланды). Он был заблокирован 23 января.

Ранее Роскомнадзор также сообщил, что на этом же основании заблокируют швейцарский почтовый сервис Рrotonmail.com, так как было выявлено, что именно с ящиков этой компании происходила рассылка писем с угрозами «минирований».