РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. В роддоме микрорайона Саввино в Балашихе 26 февраля наградят 10 победителей конкурса на лучшее фото с малышом в Instagram, сообщила «РИАМО в Балашихе» главная победительница Ольга Адажук.

Фотоконкурс стартовал в Балашихинском роддоме 20 января и завершился 22 февраля. Чтобы стать его участником необходимо было поставить лайк под постом, быть подписанным на Instagram роддома, выложить креативное фото с малышом к себе в ленту с хештегом #ЯРодилсяВСаввино, отметить медучреждение на фото, указать при публикации геопозицию «Балашихинский родильный дом». Самым креативным стало фото молодой мамы, 21-летней жительницы микрорайона Южный Ольги Адажук.

«Сына Сергея весом 4 210 граммов и ростом 56 сантиметров я родила 9 марта 2019 года в перинатальном центре Балашихи путем кесарева сечения. Из-за тяжелых родов у ребенка случилась пневмония. Пролежали 2 недели, но когда учреждение закрылось на мойку, переехали в роддом в Саввино, где мы еще две недели находились на 2 этапе выхаживания. Здесь нас окружили особой заботой и вниманием. Мы лежали с сыном одни в палате. Нам делали различные процедуры и кормили вкусной едой», – сказала Адажук.

Она добавила, что когда в Instagram роддома увидели информацию о конкурсе, решили обязательно поучаствовать и стали придумывать различные идеи.

«Наконец решили сделать фотоколлаж – фотографии с нашего отдыха и аистом. Ведь всегда говорят, что детей приносит аист. И это фото было признано лучшим. На днях мне сообщили о победе и пригласили в балашихинский роддом в Саввино на награждение, которое состоится 26 февраля, куда мы обязательно приедем с сыном», – пояснила Адажук.

Ей вручат главный приз – сертификат на полное бесплатное медицинское обследование в отделении катамнеза по программе «Максимум».

В кабинете катамнеза, проводится наблюдение за здоровыми доношенными и недоношенными детьми после выписки из стационара до 3 месяцев жизни.

Наблюдение ведут высококвалифицированные врачи: педиатр, неонатолог, невролог. Детям первого года жизни выполняются ультразвуковые исследования: нейросонография, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, ЭХО-кардиография, УЗИ тазобедренных суставов. За один день можно сделать несколько исследований, получить консультацию у специалиста, сдать необходимые анализы.

Кроме того, подарки получат еще 9 человек, которые вошли в топ-10 фотопубликаций.

Родильному дому Балашихи в сентябре 2019 года исполнилось три года. Он рассчитан на 150 коек.