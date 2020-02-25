РИАМО - 25 фев. Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз отметил, что стоимость элитного вина завышена в сотни раз благодаря стараниям маркетологов и рекламщиков.

По его словам, покупатели практически всегда переплачивают за вина премиальных брендов: себестоимость производства напитка невысока, а огромная наценка идет за саму марку и ее историю.

«Вино за 1 тысячу долларов у производителя стоит 10 долларов максимум. Все, что сверх этого, – реклама, чтобы заставить вас денежки выложить. Виноград – он и есть виноград. Этим виноградникам сотни лет, все затраты уже отбиты», – сказал Дробиз в интервью Газете.ru.

Он считает, что российские вина крайне недооценены, и импортному вину за 600 рублей он бы предпочел российское за 300 рублей.

«Импортное вино покупает человек с амбициями, но без знаний. Вино все равно выпьет женщина. Вот и весь секрет импортного вина», – заключил специалист.

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