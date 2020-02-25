РИАМО - 25 фев. Блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что уходу телеведущего Дмитрия Шепелева с Первого канала предшествовало «серьезное давление» и он мог «просто психануть», передает Nation News.

Шепелев уволился с Первого канала 18 февраля. По его словам, уходу не предшествовало никаких конфликтов. С 2017 года Шепелев вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», где героев проверяли на ложь. По данным СМИ, ведущего пригласили на телеканал «Пятница», он уже успел встретиться с гендиректором канала Николаем Картозия.

«Я думаю, что это может быть даже связано с тем, что в его (Шепелева - ред.) семье происходило в последние годы – давление с его ребенком, которого у него пытались отобрать. Скорее всего, он психологически просто устал», – заявил Манукян.

По его словам, Первый канал – это массивная работа на потоке и устать от такого бешеного темпа не трудно. При этом телеканал «Пятница», по мнению блогера, более «уравновешенное» место с проектами другого плана.

«Но я не вижу в этом для него уровня. Все-таки Шепелев, на мой взгляд, соответствовал Первому каналу, ведь он на самом деле такой достаточно интересный ведущий», – заключил Манукян.