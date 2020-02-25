РИАМО - 25 фев. Социальная сеть «Одноклассники» создала к Масленице стикеры с котом по имени Джаз, который выпрашивает блины, говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

«Кот Джаз стал популярным в интернете благодаря фотографии с блинами, которую сделал его хозяин, который живет в Перми. В этом году Джазу исполнится девять лет, сейчас кот известен не только в России, но и на Западе», – говорится в сообщении.

Стикерпарк с котом Джазом был создан перед Масленицей неслучайно. По традициям этого праздника принято печь блины, ходить в гости и поздравлять друг друга. Стикеры с популярным котом, который стал забавным символом Масленицы, сделали, чтобы пользователи могли ярче выражать свои эмоции.

Всего в стикерпаке с Джазом девять стикеров, которые иллюстрируют жизнь типичного кота. Благодаря этому набору можно позвать гостей, отправив стикер «Жду в гости», или порадоваться концу зимы со стикером «Ура, Масленица».

Стикеры в личных сообщениях и комментариях — один из самых популярных способов общения в «Одноклассниках», так как за последний год число отправок стикеров выросло в два раза.

Социальная сеть последние два года активно развивает витрину стикеров, постоянно добавляя бесплатные наборы от разных иллюстраторов с разными персонажами. Например, ранее героями стикеров стали Фиксики, группа «Мумий Тролль» и другие.

На витрину стикеров регулярно добавляются новые наборы. «Одноклассники» активно сотрудничают с известными иллюстраторами. В январе этого года для соцсети нарисовала стикеры молодая художница Катя Молодцова, известная благодаря оформлению первого поезда-музея на Тайване. Она сделала стикерпак по мотивам фотографий котов пользователей соцсети.