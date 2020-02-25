РИАМО - 25 фев. Банк России до 30 июня 2022 года отменил комиссии для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщает Газета.ru.

«Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам – физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», – говорится в сообщении.

Тариф регулятора будет действовать с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года. Данное решение также позволит снизить издержки самих банков.

Для юридических лиц также установлены предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам за товары и услуги, для предпринимателей – на платежи.

Система быстрых платежей Банка России – это система, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях. В перспективе СБП позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 также за товары и услуги, включая государственные платежи, в том числе с использованием QR-кода.