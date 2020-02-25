РИАМО - 25 фев. Сын легенды фридайвинга Натальи Молчановой Алексей проплыл 180 метров подо льдом подмосковного карьера на одном вдохе, установив таким образом новый рекорд Гиннесса, говорится в сообщении пресс-службы Федерации фридайвинга.

Рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания был обновлен во вторник на Амерьевском доломитовом карьере в городском округе Щелково. 14-кратный чемпион мира, обладатель 18 мировых рекордов Алексей Молчанов, задержав дыхание, проплыл подо льдом 180 метров в моноласте. Это на пять метров больше, чем прошлый рекорд - в 2017 году француз Артур Гуэран-Бойери смог проплыть 175 метров.

«Подледное плавание - одна из самых сложных дисциплин фридайвинга. <…> Лишь единицы в мире готовы попробовать себя именно в подледном плавании, предпочитая бассейновые дисциплины», - говорится в сообщении.

В основе подготовки большинства спортсменов лежит система «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, суть которой в полной деконцентрации внимания и расслабленности. Однако в ледяной воде добиться этого чрезвычайно сложно. Кроме того, спортсмен испытывает стресс от того, что в замерзшем водоеме не может всплыть на поверхность в любой момент.

«Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело. Именно ей я хочу посвятить этот рекорд. И я рад новой возможности рассказать о ней за пределами профессионального сообщества», - сказал Молчанов после установки рекорда.

Наталья Молчанова - основатель и первый президент Российской федерации фридайвинга, первая в мире женщина-фридайвер, погрузившаяся на глубину 101 метр и задержавшая дыхание более чем на девять минут. Молчанова 22 раза становилась чемпионкой мира по фридайвингу, установила 42 мировых рекорда. В 2015 году Наталья пропала без вести при очередном погружении. Дело Молчановой продолжил ее сын Алексей.