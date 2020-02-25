РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове на стадионе «Авангард» 29 февраля пройдет финал любительского турнира России - Зимнего кубка имени В.И. Гуляева, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые в истории домодедовского футбола финал престижнейшего и самого старого любительского турнира России - Зимнего кубка имени В.И. Гуляева - состоится на ГС «Авангард», - говорится в сообщении.

Встречаются оба финалиста прошлогодних соревнований, проходивших в Егорьевске: ФК «Пересвет» из Домодедова и ФК «УОР 5» из Егорьевска. Начало матча в 13:00.