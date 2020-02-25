РИАМО - 25 фев. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев предложил разработать механизм менее болезненного перехода к системе обязательной маркировки товаров, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

В настоящее время в России идет поэтапное введение единой системы маркировки товаров. Пока процесс затронул лишь меховые изделия, табачную продукцию и медикаменты. Головнев назвал некоторые факторы, которые, по его мнению, обеспечат более комфортные условия для бизнесменов. Эти предложения он отправил уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову. Головнев подчеркнул, что с введением маркировки предприниматели столкнутся с новыми рисками.

«Среди них — необходимость приобретения предпринимателями дополнительного оборудования, подключения к специализированным операторам. В некоторых случаях — переобучение или найм новых сотрудников, маркировка остатков товаров, перестройка логистики. А это непредусмотренные дополнительные расходы. Малому и среднему предпринимательству необходим как минимум адаптационный период», - сказал Головнев.

Также он отметил, что штрафы из-за нарушения маркировки будут отрицательно влиять на бизнес. Омбудсмен подчеркнул в своем обращении, что отдельные трактовки закона влекут дополнительное налогообложение предпринимателей.

«В целях поддержки малого и среднего предпринимательства целесообразнее отсрочить отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную спецсистему налогообложения (ПСН) для компаний, реализующих маркированную продукцию, до общей отмены в стране», - резюмировал Головнев.