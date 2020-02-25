РИАМО - 25 фев. Столичные власти повысили стипендии гражданам в возрасте от 50 лет, которые участвуют в программе профессионального обучения и дополнительного образования, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Размер стипендии в 2020 году составит 12 130 рублей. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом. В 2019 году ее размер составлял 11 280 рублей», – говорится в сообщении.

Право на получение данной стипендии имеют неработающие и не получающие пенсию участники программы.

Программу профессионального обучения и повышения квалификации москвичей предпенсионного возраста открыли весной 2019 года. Ее основная цель – повышение конкурентоспособности и востребованности людей старшего возраста.

Обучение по программе в минувшем году прошли свыше 3,8 тысячи человек.