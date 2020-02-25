РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Помощники депутатов совета депутатов Подольска рассказали учащимся школы №34 о развитии сельских территорий по госпрограмме, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Российское село» политической партии «Единая Россия» в школе №34 Подольска на днях состоялась встреча учащихся 11 классов с помощниками депутатов Иваном Филипповым, Юрием Папушей и руководителем испытательного центра сельскохозяйственной техники ФГБУ «Подольская МИС» Дмитрием Казанцевым.

«В ходе общения ребята узнали о «Государственной программе РФ комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 годов», а также что в настоящее время по инициативе Минсельхоза России создана государственная программа «Цифровое сельское хозяйство». Целью встречи было повышение интереса молодежи к работе на селе. Инициаторами мероприятия выступили депутаты, члены фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Николай Москалев и Евгений Исаев, курирующие партийный проект», – говорится в сообщении.

По словам Москалева, в крупнейших аграрных вузах готовятся к открытию кафедры цифровизации сельского хозяйства, где будут готовить квалифицированные кадры в этой области.