РИАМО - 25 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о создании проекта «Родительский контроль» по проверке питания детей в школах и отметил, что планы по обеспечению детей качественным питанием должны быть проведены добросовестно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, в ходе которого обсуждались важные для региона вопросы. В частности, речь зашла об обеспечении учащихся первых - четвертых классов бесплатными обедами.

«Еще одна важная тема - горячее питание. Я дал поручение создать «Родительский контроль». Надеюсь, что все эти мероприятия будут добросовестно проведены и само качество питания будет соответствовать всем необходимым стандартам», - сказал Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Начальные школы Подмосковья обеспечат горячим и качественным питанием уже в 2020 году. В рамках подмосковного проекта «Родительский контроль» родители уже посетили школы области и лично оценили качество питания детей.