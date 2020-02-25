РИАМО - 25 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравления 16-летней Марии Егоровой из Домодедова, которая занимается боевыми искусствами и одержала уже несколько побед на российских и международных соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В прошлом году Мария Егорова третий раз выиграла первенство мира по универсальному бою, а также стала победительницей первенства планеты по рукопашному бою. В этом году спортсменка одержала победу на всероссийском турнире «Вершина», а также на первенствах Центрального федерального округа и Московской области.

«Поздравляю с победами на первенствах мира и других турнирах. Уверен, Вас ждет большое будущее в спорте. Ваши мастерство и характер обязательно помогут добиться успеха. Пусть Ваш труд и работа над собой приносят результат, а у родителей и тренеров всегда будет повод для гордости. Желаю достижений в спорте, учебе и любых добрых начинаниях! Болеем за Вас и ждем новых побед!» - говорится в поздравительном адресе губернатора.

Мария Егорова — воспитанница секции армейского рукопашного боя стадиона «Авангард» в Домодедове. Девушка является кандидатом в мастера спорта по рукопашному и универсальному боям, имеет спортивные разряды по ушу, каратэ, джиу-джитсу, самбо, спортивной борьбе, дзюдо.

Мария рассказала, что занимается спортом уже восемь лет и мечтает получить звания мастера спорта и мастера спорта международного класса.

«Для этого нужно много тренироваться и продолжать добиваться побед на российских и международных соревнованиях», - добавила спортсменка.

Ранее успехи Марии Егоровой отметили знаком отличия областного Минспорта «Спортивная доблесть I степени».